Totalschaden: Auto gerät auf B243 ins Schleudern

Zu dem Unfall kam es laut Angaben der Polizei gegen 7.55 Uhr. Demnach kam die 18-jährige Fahrerin aus Richtung Seesen kommend kurz hinter der Abfahrt Osterode – Nord / Petershütte von der Fahrbahn ab. Vermutlich aufgrund einer Ölspur geriet der Pkw ins Schleudern, krachte in die Mittelleitplanke und drehte sich anschließend mehrmals, bis er am rechten Fahrbahnrand zu Stehen kam.

Der Verkehr von der B243 wurde über das Osteroder Stadtgebiet umgeleitet. Foto: Felix Gräber / HK

Beide Insassen blieben unverletzt, am Auto entstand Totalschaden. Während der Unfallaufnahme und anschließender Aufräumarbeiten wurde die Bundesstraße 243 für mehrere Stunden vollgesperrt. Polizisten aus Osterode sind vor Ort im Einsatz, Beamte aus Herzberg unterstützten bei der Verkehrsumleitung durch das Osteroder Stadtgebiet.