Lastwagen beschädigt Leitplanken

Mehrere Leitplanken hat ein Lastwagen an der Bundesstraße 243 in Osterode beschädigt, als das Fahrzeug am Donnerstag, 5. Dezember, gegen 14.55 Uhr von der Fahrbahn abkam. Der Lkw kam aus Seesen und war in Richtung Herzberg unterwegs.

Wie die Polizei mitteilt, wurde zudem die Fahrbahn auf rund 20 Metern mit Erde beschmutzt. Der Fahrer verließ den Unfallort, ohne sich um die Regulierung des Schadens in Höhe von 1.000 Euro zu kümmern.

Hinweise nimmt die Polizei Osterode unter Telefon 05522/5080 entgegen.