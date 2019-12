Unbekannte Täter sind in ein Wohnhaus an der Straße Obere Steinbreite im Osteroder Ortsteil Katzenstein eingebrochen. Sie öffneten am Donnerstag, 5. Dezember, zwischen 13 und 19.30 Uhr gewaltsam ein Fenster und drangen in das Gebäude ein. Nach Angaben der Polizei suchten sie in mehreren Räume nach Diebesgut in Schränken und Kommoden. Ob tatsächlich etwas gestohlen wurde, kann noch nicht gesagt werden.

Die Polizei Osterode bittet um Hinweise unter Telefon 05522/5080.