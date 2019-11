Unbekannte zerstechen Reifen von Autos

Unbekannte haben auf dem Parkplatz des Herkules-Marktes in Osterode die Reifen an zwei Fahrzeugen zerstochen. Das berichtet die Polizei am Donnerstag. Die Tat ereignete sich bereits am Freitag vergangener Woche.

Zwei Frauen hatten ihre Autos zwischen 12.30 und 21.15 Uhr auf dem Parkplatz abgestellt. Als sie zurückkehrten, bemerkten sie, dass jeweils ein Reifen zerstochen war. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 240 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Osterode unter Telefon 05522/5080 entgegen.