Tierheim Osterode hofft nach Turbulenzen auf ruhigeres Fahrwasser

Das emotionale „Tauziehen“ bei der prekären Lage des Tierheims Osterode scheint jetzt angeschlossen. Man ist auf dem Weg in ruhigeres Fahrwasser, zumindest was die Zusammenarbeit angeht. In der vergangenen Woche haben der Tierschutzverein Osterode und Umgebung und die im Juli neu gegründete Tierschutzgesellschaft einen wichtigen Schritt aufeinander zu getan. Frank Abraham (Sprecher der Tierschutzgesellschaft) und Dilek Yalcin...