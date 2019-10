Ein Roadtrip in Richtung Walachei

80 Lesungen an 37 auserwählten Orten in weniger als 14 Tagen – der mittlerweile 28. Göttinger Literaturherbst feierte bis zum 28. Oktober nicht nur in Göttingen die Literatur der Gegenwart. Im Rahmen dieses Veranstaltungsreigens war auch das allseits bekannte und beliebte Duo Stille Hunde aus der...