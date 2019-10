Denkmalkunst-Festival war kulturelles Ereignis mit Niveau

Die großen orangefarbenen Buchstaben auf dem Kornmarkt kündigten das Fachwerkfestival in Osterode an.

Wie viele Menschen aus Osterode und auch von außerhalb sich für das DenkmalKunstKunstDenkmal-Festival, das im August stattfand, engagiert hätten, sei einfach begeisternd gewesen, stellte Bürgermeister Klaus Becker fest. Mit einer Feierstunde im Ratssaal bedankte sich die Stadt bei der großen Schar der Aktivisten.

Das DKKD sei ein kulturelles Ereignis auf höchstem Niveau gewesen und damit eine großartige Werbung für Osterode weit über die Region hinaus. „Was sich seit dem ersten Festival vor fast zwei Jahren entwickelt hat, hat mich überwältigt“, bekannte Becker und würdigte den unermüdlichen Einsatz der Ehrenamtlichen.

Insbesondere das Kernteam habe zahllose Stunden in die Planung und Durchführung der Veranstaltung investiert. Unzählige große und kleine Aspekte hätten bei der Vorbereitung bedacht werden müssen; Laien hätten sich in fremde Gebiete eingearbeitet, andere Freiwillige ihre Berufserfahrung eingebracht. Das Ergebnis sei sehr professionell gewesen. „Mein Wunsch ist, dass das DKKD eine Fortsetzung findet“, erklärte der Bürgermeister. Es sei eine Welle losgetreten worden, die als Kulturoffensive weitergetragen werden sollte, auch durch andere Kunstveranstaltungen in der Stadt. Das legte er auch seinem anwesenden Nachfolger Jens Augat ans Herz und freute sich, ihm ein funktionierendes Netzwerk übergeben zu können.

Einen besonderen Dank richtete Becker an Festival-Organisator Lutz Krätzschmar, den Vorsitzenden des veranstaltenden Vereins Fachwerk-Kultur Osterode, der nicht teilnehmen konnte. Der sei ebenfalls der Ansicht, dass sich aus dieser großen Initiative etwas entwickeln müsse, übermittelte der Bürgermeister und unterstrich: „Jetzt wissen wir, wie es geht.“

Bürgermeister Klaus Becker (links) und Erster Stadtrat Thomas Christiansen bedankten sich mit Fotobänden bei den Ehrenamtlichen. Foto: Kerstin Pfeffer-Schleicher / HK

Mit welchem Enthusiasmus die Aktivisten bei der Sache waren, wurde spürbar, als Wolfgang Schmidt und Uwe Reuter stellvertretend Bilanz zogen. „Was das DKKD ausgemacht hat, waren die Menschen“, betonte Reuter und schwärmte von spontaner Hilfsbereitschaft, mitreißenden Events, bereichernden Begegnungen und entstandenen Freundschaften. Trotz der vielen Arbeit und zahlreichen Diskussionen in der Vorbereitungsphase habe es großen Spaß gemacht. „Ich war jeden Abend platt, aber am Ende der Woche habe ich bedauert, dass es vorbei war“, bekannte Reuter und sprach sich ebenso dafür aus, dass dieser Geist in Osterode am Leben erhalten werden müsse. „Was habt ihr versäumt“, bedauerte er diejenigen, die sich das Festival hatten entgehen lassen.

„Was an Künstlern hier war, war eine Klasse für sich“, hob Mitstreiter Michael Raab hervor und betonte, dass selbst die Professionellen voll des Lobes für die Organisation waren und jederzeit wiederkommen wollten. „In den 20 Jahren, die ich hier wohne, habe ich noch nie so eine tolle Atmosphäre in Osterode erlebt“, erzählte Schmidt. Solch eine Begeisterung hätte er nicht für möglich gehalten. Bei der Stadt bedankte er sich für die materielle, personelle und logistische Unterstützung.

Im Namen von Lutz Krätzschmar bat er um Rückmeldungen und Anregungen, ob das DKKD in ähnlicher oder anderer Form wieder aufgelegt werden soll.

Auch Bürgermeister Becker wies noch einmal auf das besondere Flair hin, das während des Festivals, begünstigt vom schönen Sommerwetter, in Osterode geherrscht hatte, und auf den Zusammenhalt aller Beteiligten. Angesichts unverbesserlicher Meckerer forderte er „einen Aufschrei der Zufriedenen“. Als Dank und Erinnerung überreichte er den DKKD-Aktivisten einen von Daniel Li gestalteten Fotoband.