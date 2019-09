Vorfahrt genommen: Fahrzeuge stoßen zusammen

Osterode Der Schaden an den auf der Bundesstraße 241 in Osterode verunfallten Autos ist hoch.

Zwei Fahrzeuge sind am Montag, 23. September, auf der Bundesstraße 241 in Osterode zusammengestoßen. Die Insassen blieben unverletzt, an den beiden Wagen entstand Sachschaden von zusammen etwa 20.000 Euro, teilt die Polizei Osterode auf Nachfrage unserer Zeitung mit.

Der Unfallverursacher fuhr mit seinem Auto gegen 16 Uhr von der B 243 ab und wollte auf die B 241 abbiegen. Dabei nahm er dem anderen Fahrzeug die Vorfahrt; beiden Wagen stießen an der Einmündung so stark zusammen, dass sie nicht mehr fahrtüchtig waren. Polizisten leiteten den Straßenverkehr über die B 243 ab, bis die beiden Unfallfahrzeuge abtransportiert waren.