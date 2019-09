Waldbrand bei Osterode – Wehr muss Wasser kilometerweit fahren

Zu einem Einsatz kam es am Sonntagabend gegen 18 Uhr für die Feuerwehren Osterode und Lasfelde, die zu einem Waldbrand auf dem Höhenzug Acker ausrücken mussten. In einem Bestand aus Nadelhölzern hatte sich in der etwa 30 Zentimeter dicken Schicht aus abgeworfenen Baumnadeln und vertrockneten Pflanzenteilen ein Schwelbrand auf einer Fläche von etwa 200 Quadratmetern ausgebreitet. Um ausreichend Löschwasser zur Einsatzstelle transportieren zu können, wurde der Wassertransportzug Nord der Kreisfeuerwehr Göttingen alarmiert. Zusammen mit den wasserführenden Fahrzeugen der Ortsfeuerwehren wurde das Löschwasser von der Wasserentnahmestelle in der Leege über eine 20 Kilometer lange Fahrstrecke transportiert.

Da sich die Einsatzstelle etwa acht Kilometer tief im Wald befand und auf den Wegen kein Begegnungsverkehr möglich war, mussten die Fahrzeuge eine entsprechend große Schleife fahren. Der Umlauf eines Fahrzeugs dauerte etwa 36 Minuten, so die Feuerwehr.

Der Umlauf eines Fahrzeugs dauerte ca. 36 Minuten. Foto: Markus Herzberg / Feuerwehr

Gegen 21.30 Uhr konnten die ersten Kräfte die Einsatzstelle verlassen. Insgesamt waren etwa 100 Feuerwehrleute im Einsatz. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Da nicht ausgeschlossen werden kann, dass es sich um eine absichtliche Feuerstelle gehandelt hat, weißt die Feuerwehr nochmals darauf hin, dass aufgrund der geringen Niederschläge der Waldboden sehr trocken ist. Durch die Schicht aus abgestorbenen und brennbaren Pflanzenresten könne sich ein Feuer unterhalb der Oberfläche ausbreiten. ffw