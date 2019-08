Butterbergtunnel ist ab Montag voll gesperrt

Der Butterbergtunnel wird ab dem kommenden Montag, 2. September, bis voraussichtlich Ende Oktober voll gesperrt. Darüber informiert die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Goslar. Die Sperrung ist für die Installation der Stromversorgung und den Einbau von vier Lüftern an der Tunneldecke erforderlich, so die Behörde weiter.

Die Umleitung des überregionalen Verkehrs sowie des Lkw-Verkehrs erfolgt von Clausthal-Zellerfeld kommend über die B242 in Richtung Braunlage und weiter über die B498 nach Osterode und umgekehrt. Während des Zeitraums der Bauarbeiten am Butterbergtunnel gilt ein generelles Halteverbot an der Hauptstraße in Freiheit. „Die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr bittet um Verständnis für die jetzt erforderlichen Bauarbeiten“, heißt es in der Mitteilung abschließend.