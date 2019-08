Landrat Reuter: Fachkräftemangel „extrem bedrohlich“

Bereitete früher die hohe Arbeitslosigkeit in der Region Sorgen, so sei es heute zunehmend der Fachkräftemangel, stellte Landrat Bernhard Reuter fest. Deshalb habe er seine Sommerreise durch den Landkreis, die ihn auch in die BBS II in Osterode führte, diesem „beherrschenden Thema“ gewidmet. Der Kreis Göttingen gehöre laut einer Studie des Instituts der Deutschen Wirtschaft zu einer kleinen Gruppe der sogenannten schrumpfenden...