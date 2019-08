Digitalisierung: Schulen bekommen 30.000 Euro

Mit dem Ende der Sommerferien beginnt auch der Umsetzungsstart des Digital-Pakts Schule. Mit Bundesmitteln in Höhe von 470 Millionen Euro sowie zusätzlichen Landesmitteln in Höhe von 52 Millionen stehen in Niedersachsen insgesamt 522 Millionen Euro für die digitale Ausstattung von Schulen zur Verfügung. Davon profitieren auch die Schulen im Altkreis Osterode, wie SPD-Landtagsabgeordneter Karl Heinz Hausmann in einer Pressemitteilung...