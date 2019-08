Das Kino kehrt zurück nach Osterode – für zwei Vorstellungen

Osterode. Für viele Bürger erfüllt sich ein lang ersehnter Wunsch, das Kino ist zurück in Osterode: Zwei Vorstellungen gibt es in der Stadtbibliothek.

Für viele Bürger der Stadt erfüllt sich ein lang ersehnter Wunsch, das Kino kehrt zurück nach Osterode. Vier Jahre nachdem sich der Vorhang zum letzten Mal geschlossen hat, öffnet er sich nun am 20. August in Kooperation mit dem Mobilen Kino Niedersachsen in der Stadtbibliothek für zwei Vorstellungen.

Ab 16 Uhr läuft die Geschichte um Tobias und die unbändige Klasse 6b, die von dem Junglehrer Mr. Twister mit anderen Methoden als Disziplin und Ordnung durch den Schulalltag geführt wird. Die Vorstellung ist für die jungen Festivalbesucher ab 7 Jahren bestimmt. Um 19 Uhr werden die Besucher ab 18 Jahre mit einem klassischen Pianisten und seinem Italo-Amerikanischen Fahrer aus dem aufgeklärten und toleranten New York in die Südstaaten auf Tournee gehen. Im Laufe des Films begegnen sie dabei Ablehnung durch rassistische Vorurteile. Ende ist mit einem Happy End.

Neben dem Filmgenuss kommt jedoch eine andere Frage auf den Tisch: Warum hat Osterode kein Kino mehr? Dazu sind Interessierte nach der Vorstellung eingeladen, sich in einer Gesprächsrunde auszutauschen und möglicherweise eine erste Perspektive für ein kommunales Kino in Osterode zu entwickeln.