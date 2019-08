Die Tuspo-Jungs sind jetzt der Hingucker...

Die C-Jugend des Tuspo Petershütte startet in die kommende Bezirksligasaison mit einem neuen Look. Die Trikots sind etwas dunkler als das typische Blau-Weiß der Seestädter, aber gerade deswegen ein echter Hingucker. Den ersten Erfolg mit den neuen Trikots konnte die Mannschaft von Jonny Retzlaff auch verbuchen, denn das C-Jugend-Turnier im Rahmen der Wulftener Sportwoche gewann man gleich. Ein gutes Omen also für den Tuspo Petershütte und dem Trikotsponsor Asiarestaurant Dynastie in Osterode, der auch die Brust der neuen Bekleidung ziert.

