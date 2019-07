Osterode: Auto kollidiert mit geparktem Anhänger

Osterode. Am Dienstagmorgen kam es in der Scheerenberger Straße in Osterode zu einem Verkehrsunfall.

Am Dienstagmorgen kam es in der Scheerenberger Straße in Osterode zu einem Verkehrsunfall. Das meldet die Polizei. Demnach befuhr eine 33-jährige Frau aus Bad Grund zunächst die B498 in Richtung Innenstadt. In der Scheerenberger Straße kollidierte ihr Pkw dann gegen 7.05 Uhr mit einem am Straßenrand abgestellten Anhänger. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro, so die Polizei. pol