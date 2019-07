Sie kommen aus dem Automaten: Kleine Kunstwerke zum Mitnehmen

Osterode. An der Tourist-Information in Osterode steht seit kurzem ein Kunstautomat. Er ist mit Werken von mehr als 300 Künstlern bestückt.

In Osterode steht jetzt ein Kunstautomat. Er hat sein Domizil an der Tourist-Information Richtung Harzkornmagazin gefunden und ist bereit, „Kunsthungrige zu jeder Tageszeit zu versorgen“, schreibt die Stadt Osterode in einer Pressemitteilung.

Dazu ist der Kunstautomat mit originalen Kunstwerken von weit mehr als 300 überregionalen und internationalen Künstlern bestückt. Regionale Künstler werden in den nächsten Wochen dazu kommen. Für vier Euro kann man sich seine persönliche Kunstüberraschung in Form von kleinen Bildern, Objekten oder Zeichnungen aus vielfältigen Materialien ziehen.

Einblick in Leben und Werk

In jedem gezogenen Kunstwerk liegt ein Beipackzettel, der einen Einblick in das Leben und Werk des Künstlers gibt. Die Kunstbotschaften können ebenso als kleine Liebesbotschaft, zum Geburtstag als Geschenk, zum Treffen als Mitbringsel oder einfach als Sammelobjekt für sich funktionieren.

„So bekommt der Käufer den preiswertesten Zugang zur Vielfältigkeit der Kunst in Deutschland und Europa“, heißt es auf der Internetseite der Initiatoren. Jeder Kunstautomat ist für sich ein Unikat. „Er wurde von Künstlern gestaltet und ist somit schon ein begehrtes Kunstobjekt, das häufig auch als Fotomotiv herhalten darf“, heißt es weiter.

Die ersten Automat wurden 2001 in Berlin und Potsdam installiert und stehen nun in öffentlich zugänglichen Gebäuden in ganz Deutschland, aber auch in Österreich und Dänemark verteilt.