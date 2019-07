Projekt Start up: Ziel ist die Integration ins Berufsleben

„Start Up – Durchstarten in den Beruf“ heißt das neue Projekt der Werk-statt-Schule, das im Juli vergangenen Jahres startete. Es richtet sich an langzeitarbeitslose Menschen aller Altersgruppen, insbesondere Langzeitarbeitslose über 54 Jahre, die im Bezug von ALG II sind. Hauptziel ist die nachhaltige berufliche Integration der Teilnehmer in den ersten Arbeitsmarkt. Einige der Teilnehmer haben jetzt ihr Zertifikat erhalten.

Das Projekt bietet die Möglichkeit, sich auszuprobieren und beruflich weiter zu qualifizieren. Zu den Kernelementen des Projekts zählen daher die Teilnahme an Qualifizierungsbausteinen in den Bereichen Holz, Metall, Hauswirtschaft oder EDV sowie das Absolvieren von Langzeitpraktika. Während der Startphase steht die Gruppenbildung im Vordergrund. Um ein gemeinsames Lernen und Arbeiten in einem angenehmen Umfeld zu gewährleisten, finden in den ersten Wochen eine Besichtigung des VW-Werks in Wolfsburg, ein Erste-Hilfe-Kurs über das DRK sowie ein erlebnispädagogischer Ausflug mit anschließendem Grillen statt.

Danach besteht für die Teilnehmenden die Möglichkeit, sich über einen Zeitraum von sechs Wochen in sozialen Einrichtungen in gemeinnützigen Tätigkeitsfeldern zu engagieren und so den Arbeitsalltag zu trainieren. Alternativ können die Teilnehmenden aber auch gemeinnützige Aufträge in der Holzwerkstatt unter fachlicher Anleitung ausführen. Im weiteren Verlauf gilt es dann, professionelle Bewerbungsunterlagen zu erstellen.

Hauptbestandteil des Projekts sind Praktika zur Erlangung berufsspezifischer Kenntnisse und Fähigkeiten mit dem Ziel der Arbeitsaufnahme. Parallel zu den begleiteten Praktika finden an zwei Tagen in der Woche bei der Werk-statt-Schule fachspezifische Qualifizierungen statt. Hier können die Teilnehmenden je nach ihren Interessen und beruflichen Zielen zwischen Qualifizierungsangeboten in den Bereichen Holz, Metall, Hauswirtschaft oder EDV wählen. Darüber hinaus wird ein individuelles Jobcoaching angeboten. Dieses unterstützt die Teilnehmer unter anderem bei gesundheitlichen Problemen, Ämterangelegenheiten sowie familiären Angelegenheiten. Teilnehmer, denen der erfolgreiche Sprung in Arbeit gelingt, werden für drei Monate beim Start in den Arbeitsalltag begleitet und unterstützt.

Die Maßnahme wird aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds gefördert. Die Fahrtkosten zur Maßnahme sowie zu den Praktika werden vom Jobcenter des Landkreises Göttingen übernommen.

Interessierte können sich für weitere Informationen unter Telefon 05522/9668447 oder per Mail an s.wagener@werk-statt-schule.de an die Standortleiterin Susanne Wagener oder direkt beim Fallmanager im Jobcenter wenden. Das Projekt findet in Osterode in der Baumhofstraße 116 statt.