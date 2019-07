Autofahrer bei Unfall in Osterode verletzt

Am Montagnachmittag wurde bei einem Unfall am Butterbergtunnel ein junger Mann leicht verletzt, teilte die Polizei Osterode mit.

Vor dem Butterbergtunnel auf der B241 in Osterode wurde am Montagnachmittag bei einem Unfall ohne Fremdeinwirken ein Autofahrer leicht verletzt, teilte die Polizei unserer Zeitung auf Nachfrage mit. Er sei von der Fahrbahn abgekommen und gegen die Leitplanke geprallt. Dabei entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1.500 Euro, so ein Sprecher der Polizei.