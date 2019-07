Clown aus Bad Grund steht im Stau – und frisiert Wartende

Wochenlang wartet man auf diesen Tag: Die Koffer sind gepackt und im Auto verstaut, der Urlaub kann beginnen. Und dann ist man gerade auf die Autobahn aufgefahren – und steht prompt im Stau. Oder andersrum: Nach erholsamen Tagen am Urlaubsort in den Bergen oder an der See, macht man sich auf den Heimweg und steht – wie sollte es auch anders sein – im Stau. Da kann schon mal schlechte Laune aufgekommen, besonders dann, wenn auf der Straße so gar nichts mehr geht.

Für die jüngsten Wartenden gab es Luftballons. Foto: Peter Beitat / Privat

In einem solchen Stau stand Peter Beitat aus Osterode auf der Autobahn zwischen Nürnberg und Fulda – geschlagene drei Stunden lang. Die Zeit wurde ihm jedoch nicht lang, denn er hatte einen besonderen Zeitgenossen dabei, der den Reisenden das Warten versüßte. Peter Beitat schreibt dazu: „Um die Wartezeit zu verkürzen, bot der Herren-Frisörmeister und Clown Figaro aus Bad Grund (Oghercin Tiberiu) den Wartenden an, ihnen die Haare zu schneiden. Den Kindern führte er einige Zaubertricks vor und modellierte ihnen aus Luftballons Hunde und Katzen. So verging allen die Zeit viel schneller.“ So hält man es im Stau dann auch aus. nza