Künstler zeigen „Blütenträume“

Am Samstag und Sonntag, 20. und 21. Juli, findet in Ührde im Haus Nummer 23a wieder eine Kunstausstellung statt. Ingrid und Werner Kreckmann laden zum bereits 25. Mal dazu ein. Die Ausstellung steht unter dem Motto „Blütenträume“. 20 Künstlerinnen sowie Künstler werden ihre Arbeiten am Samstag ab...