Ein schöner Tag in Quedlinburg

Mitglieder der St. Aegidien-Marktkirche verbrachten einen Tag in Quedlinburg. Die Stadt wurde mit zwei Stadtführern erkundet. Zuvor wurde die 1000-jährige Stiftskirche in Gernrode besichtigt. Am Nachmittag machte sich die Gruppe auf nach Weddersleben um die Teufelsmauer zu erklimmen.