Osterode: Polizei sucht mit Hubschrauber nach Vermisstem

In Katzenstein wurde am Sonntagabend eine Person als vermisst gemeldet. Polizisten aus Bad Lauterberg und Northeim nahmen die Suche auf. Zum Einsatz kam gegen 3.15 Uhr in der Nacht auch ein Polizeihubschrauber. Ebenso waren Hunde an der Suche beteiligt gewesen. Gefunden wurde die Person um 10.20 Uhr am Papenberg am Königsstein, so die Polizei auf Nachfrage unserer Zeitung. mp

