Ein Brand hielt am Vatertag die Wehrleute in Atem.

Schwiegershausen Am Vatertag sind in Schwiegershausen ein Wohnhaus und eine Scheune in Brand geraten. 70 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Es gab Verletzte.

Scheune und Wohnhaus brennen an Himmelfahrt in Schwiegershausen

Am Donnerstag wurde um kurz vor 17 Uhr in Schwiegershausen die Feuerwehr alarmiert. Dort stand ein Schuppen und ein Wohnhaus in Flammen. Das alte Gebäude, in dem bis 1904 die Gastwirtschaft Zum weißen Ross untergebracht war, wurde von dem Feuer, das im Schuppen ausgebrochen war, schnell erfasst, und der Dachstuhl ging in Flammen auf.

70 Wehrleute aus Osterode, Schwiegershausen, Ührde und Dorste waren im Einsatz. Eine Wehrkraft wurde leicht verletzt, ein Bewohner ebenfalls. Ein weiterer kam ins Krankenhaus. Das Haus wurde zur weiteren Brandermittlung beschlagnahmt. Brandursache und Schadenshöhe stehen noch nicht fest.

Am Vatertag sind in Schwiegershausen ein Wohnhaus und eine Scheune in Brand geraten. 70 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Es gab Verletzte. Foto: Freiwillige Feuerwehr Osterode am Harz

