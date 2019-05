Osterode Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht von Montag auf Dienstag mehrere Außenwände der Sporthalle am Röddenberg mit schwarzer Farbe besprüht.

Ein Mitarbeiter der Stadt Osterode zeigte am Dienstag eine Sachbeschädigung bzw. Farbschmiererei bei der Polizei an. Bislang unbekannte Täter hatten in der Nacht von Montag auf Dienstag mehrere Außenwände der Sporthalle am Röddenberg mit schwarzer Farbe besprüht.

Der Stadt Osterode entstand dadurch ein Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Osterode unter Telefon 05522/508-0 entgegen. pol