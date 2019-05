Falsche Handwerker: Polizei warnt vor Trickbetrügern im Altkreis

Weiße Handschuhe und ein Zollstock stecken in der Hosentasche eines Handwerkers.

Osterode Die Täter drangen in Häuser von Senioren in Osterode und Bad Lauterberg ein und stahlen Bargeld und Schmuck. Die Polizei ermittelt und warnt.

Unter dem Vorwand, Wasserleitungen reparieren und überprüfen zu müssen, sind Unbekannte am Donnerstag in Häuser älterer Menschen in Osterode und Bad Lauterberg eingedrungen. Darüber informiert die Polizei.

Die Senioren, im Alter zwischen 91 und 94 Jahren, gewährten den Tätern Einlass, woraufhin sich diese teilweise allein in den Häusern bewegten und Bargeld und Schmuck stahlen. Genaue Angaben zu Art und Menge des Diebesgutes liegen der Polizei bislang nicht vor. Die Schadenshöhe ist noch unklar. Im Osteroder Fall werden die Täter wie folgt beschrieben: etwa 30 Jahre alt, kräftige Statur, blaue Arbeitsbekleidung, zwischen 1,75 und 1,85 Meter groß. Sie flüchteten nach der Tat vermutlich mit einem VW Sharan mit Neusser Kennzeichen (NE). Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 05522/5080 oder 05524/9630.