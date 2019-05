Diebe schlichen sich in ein Nachtlager und wollten eine Gruppe Heranwachsender beklauen.

Buntenbock Eine Gruppe Heranwachsender zeltete am Prinzenteich, als mindestens zwei Täter sie beklauen wollten. Dann kam es zu einer Auseinandersetzung.

Räuber schleichen sich in Nachtlager und wollen Rucksäcke klauen

Unbekannte haben sich in der Nacht von Samstag auf Sonntag in ein Nachtlager geschlichen, das neun Heranwachsende aus Bad Gandersheim am Ufer des Prinzenteichs zwischen Osterode und Clausthal aufgeschlagen haben, und wollten die Rucksäcke der Zeltenden stehlen. Darüber informiert die Polizei Oberharz.

Beim Versuch, die Rucksäcke zu stehlen, ist einer der Anwesenden wach geworden, verfolgte den Täter und konnte diesen auch stellen. Als der Täter von seinem Verfolger festgehalten wurde, kam ein zweiter bis dahin unbemerkter Täter aus der Dunkelheit hinzu und schlug mit einem Teleskopschlagstock auf das Opfer ein. Letzteres erlitt dabei leichte Verletzungen. Beide Täter entkamen danach unerkannt und ohne Beute. Zeugenhinweise oder sonstige sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Oberharz entgegen.