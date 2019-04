Neues Aloha Osterode soll Ende 2022 fertig sein – Planung steht

Das Thema Aloha-Um- und Anbau bewegt nun schon lange die Gemüter in Osterode und ist ständiger Begleiter der Ausschuss- und Ratsarbeit. Doch eine derartige Planungstiefe mag am Montag im Rathaus so manches Mitglied im Finanz- und Wirtschaftsausschuss doch überrascht haben. Gut vorbereitet stellte der Geschäftsführer der verantwortlichen Städtischen Wirtschaftsbetriebe (Wibo) Henrique Woyke-Pereira in einer etwa eineinhalbstündigen...