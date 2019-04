DRK Osterode hält Jahresversammlung ab

Während der Jahreshauptversammlung des DRK-Ortsvereins Osterode vollzog sich nach elf Jahren ein Führungswechsel in der Bereitschaftsgruppe. Dr. Tobias Wittig, erster Vorsitzender des DRK-Ortsvereins Osterode, hatte nach 25 Jahren in verschiedenen Leitungs- und Führungspositionen im Aktiven Dienst des DRK festgestellt, dass es Zeit für einen Neuanfang war.

Er entschloss sich, die Leitung der Bereitschaftsgruppe nach elf Jahren niederzulegen, und die Leitung des Blutspendeteams aus den Händen von Margot und Wolfgang Dernedde zu übernehmen. In der Bereitschaft hatten die Mitglieder bereits Sascha Meyer zum neuen Leiter gewählt, die Versammlungsteilnehmer bestätigten diesen Beschluss einstimmig. Ebenso viel Aufmerksamkeit erfuhren aber auch die Ehrungen langjähriger Mitglieder.

Einsatz für das Wohlergehen anderer

Zuerst gab Dr. Wittig zu bedenken, dass die Aktiven des DRK-Ortsvereins für ihre zahlreichen Aufgaben oft keine große Beachtung erhielten. „Sie machen aber unsere Gesellschaft ein großes Stück lebenswerter“. Schließlich setze man sich für die Förderung des Wohlfahrtswesens, die Rettung aus Lebensgefahr, den Katastrophen- und Zivilschutz, die Unfallverhütung, in der Jugend- und Altenhilfe sowie für die Unterstützung hilfsbedürftiger Personen ein.

So habe man sich bei den zehn Blutspende-Terminen in 2018 über 756 Spenderinnen und Spender freuen dürfen, zu denen 43 Erstspender zählten. Das sei ein sehr erfreulicher Anstieg der Spenderzahl um über zehn Prozent und fast eine Verdopplung der Erstspender gegenüber 2017. Der Vorsitzende dankte dem Blutspende-Team, das vor und hinter den Kulissen oft stundenlang arbeite und für einen reibungslosen Ablauf sorge.

Auf die Gymnastikgruppe zu sprechen kommend, erinnerte er daran, dass die Seniorinnen sich mittwochs von 15 bis 16 Uhr im Übungsraum der AOK in Osterode zu altersgemäßer Gymnastik treffen, um sich gesund und fit zu halten und dabei auch Spaß zu haben. Gruppenleiterin Marianne Lossie äußerte dazu die Bitte: „Vielleicht findet sich das eine oder andere Mitglied ein, es dürfen auch Männer sein“.

Die Seniorengruppe wiederum komme am ersten und dritten Donnerstag im Monat im DRK Dienstraum am Spritzenhausplatz zusammen. Dazu wusste Margot Dernedde zu berichten, dass es ein kleiner, aber feiner Kreis ist, bei dem jeder herzlich willkommen sei.

Zum Thema Blutspende berichtete sie, dass in den 61 Jahren, in denen zum Blutspenden aufgerufen wird, 2018 der 44.000. Spender begrüßt wurde. Der erste Vorsitzende kam weiter auf die Rotkreuzler der Zukunft, das Jugendrotkreuz, zu sprechen. Die Mitglieder kämen während der Schulzeit alle zwei Wochen montags von 17.30 bis 18.30 Uhr zusammen. DRK-Leiterin Beate Kohlstedt fügte hinzu, dass das Jugendrotkreuz des DRK-Kreisverbandes Osterode auch in diesem Jahr, vom 4. bis 21. Juli, wieder nach Gospić in Kroatien fahren werde. Eine frühzeitige Anmeldung dazu sei wichtig.

Arbeit lobend hervorgehoben

Dr. Wittig legte anschließend zum letzten Mal den Bericht als Bereitschaftsleiter vor. Er machte deutlich, dass in der Bereitschaft 24 aktive Helfer vertreten sind, zu denen vier Anwärter zählen. Diese hatten 41 Dienstabende zu verzeichnen, dazu 71 Sanitätsdienste, 50 Einsätze zur Unterstützung des Rettungsdienstes, wovon 44 Transporte waren. Außerdem rückte man außerhalb der Dienstabende zu drei Übungen aus. Weitere 348 Dienststunden wurden von Helfern der Bereitschaft ehrenamtlich für den Kreisverband geleistet, in den Bereichen Ausbildung und für das Begegnungszentrum Henry.

Karl-Heinz Hausmann, Mitglied des Landtages, versicherte in seinem Grußwort, dass er die Arbeit des DRK sehr schätze. „Ohne sie wäre die Region lange nicht so lebenswert, wie sie ist“. Weiter freue er sich darüber, dass Feuerwehren, das THW und das DRK Hand in Hand arbeiten. Helga Klages, Stellvertretende Bürgermeisterin der Stadt Osterode, dankte für die wertvolle Arbeit des DRK. „Den Dank kann man nicht hoch genug ansiedeln“.

Sie lobte die Tatsache, dass die vielfältige Arbeit immer funktioniere. Allerdings wären diese Aufgaben ohne ehrenamtliche Unterstützung nicht zu stemmen. Frank Schmökel, Kreisbereitschaftsleiter im DRK-Kreisverband Osterode, verwies darauf, dass im Altkreis Osterode alle Hilfsorganisationen eng zusammen gerückt seien.

Thomas Riedel, Ortsbrandmeister der Osteroder Wehr, stellte fest, dass aus Sicht aller Ortswehren die Zusammenarbeit mit dem DRK fantastisch klappe. „Herzlichen Dank dafür, dass ihr immer da seid, denn ihr seid eine wichtige Hilfe“.

Für 50 Jahre Fördermitgliedschaft geehrt wurden Heinz-Georg Wiekenberg und Margarete Scholz, für 40 Jahre Fördermitgliedschaft: Ingrid von Landwüst, Roswitha Trapp, Eckart Maaß und Georlinde Wedemyer. Für 40 Jahre aktive Mitgliedschaft Frank Schmökel, für 30 Jahre Patrick Pinnecke und Kai Strüber. Seit 15 Jahren ist Lore Gohlke dabei, seit zehn Jahren Natalia Müller und seit fünf Jahren Christel Hennes und Marvin Ostermeier. Zum Bereitschaftsleiter gewählt wurde Sascha Meyer, zur Kassenprüferin Anja Seehawer. Sascha Meyer und Stefan Dörge sind die neuen Delegierten für die Kreisversammlung.

Ohne sie wäre die Region lange nicht so lebenswert, wie sie ist. Karl-Heinz Hausmann,