VHS und Stadtbibliothek rücken zusammen

Die Volkshochschule und die Stadtbibliothek Osterode arbeiten bereits seit einigen Jahren zusammen, jetzt wollen sie aber noch dichter zusammenrücken.

Der erste Schritt wurde bereits damit getan, das die Leiterin der VHS-Geschäftsstelle Osterode, Karen Richter, und ihre Mitarbeiterin Carmen Jedosch sich auf den Weg in die Scheffelstraße machten, um in der Bücherei einen zum Verweilen einladenden Info-Stand aufzubauen. Und sie brauchten nicht lange warten, bis die ersten „Bücherwürmer“ kamen, um sich zu aktuellen VHS-Kursen beraten zu lassen. Der zweite große Schritt erfolgte am Montag, als die VHS am Neustädter Tor eine Buchrückgabe-Box der Stadtbibliothek aufstellte. Dort hinein dürfen während des VHS-Semesters von Montag bis Donnerstag von 18 bis 21 Uhr Bücher und Medien zurückgegeben werden, die bei der Bücherei entliehen wurden.