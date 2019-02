Schüler diskutieren über Cyber-Mobbing, Sucht und Prävention

Auch in diesem Jahr fand an der Realschule auf dem Röddenberg der Präventionstag statt, an dem sich die Schülerinnen und Schüler gemeinsam mit ihren Lehrern mit verschiedenen Themenbereichen der gesundheitlichen Prävention auseinandersetzen. Hierbei stand die Aufklärung über körperlich oder psychosozial schädigende Verhaltensweisen bzw. Substanzen sowie eine Auseinandersetzung mit aktiv gesundheitsfördernden Verhaltensweisen gleichermaßen im Fokus.

In jedem Jahr ergeben sich für die einzelnen Jahrgänge dabei dieselben Rahmenthemen, jedoch werden diese von den begleitenden Lehrkräften immer wieder neu überarbeitet und an die Jahrgangsgrößen angepasst. Bei jedem Präventionstag werden dadurch unterschiedliche Schwerpunkte gesetzt und am Ende andere Ergebnisse erzielt.

„Die Rahmenthemen finden eine vertiefende Verankerung in den verschiedenen Unterrichtsfächern und sollen einen Grundstein für eine ganzheitliche Prävention und das Bewusstsein für die Gesunderhaltung des eigenen Körpers bilden“, erklärt die Schule. Folgende Themen wurden in den Jahrgängen behandelt und zum Teil durch externe Gäste unterstützt: In Klasse fünf ging es um Cyber-Mobbing und den angemessenen Umgang mit sozialen Netzwerken. Dieser Jahrgang wurde begleitet vom Präventionsobmann Volker Hahn der Polizei Osterode.

Positive Rückmeldungen

Klasse sechs beschäftigte sich mit dem Thema Rauchen, hierbei wirkten die Präventionskräfte der Suchtberatungsstelle Herzberg unterstützend mit. Die siebten Klassen lernten viel über den verantwortungsvollen Umgang mit Alkohol, und die achten Klassen erarbeiteten zusammen mit der AIDS- Hilfe aus Göttingen das Thema AIDS und sexuelle Rechte. Im neunten Jahrgang ging es um Drogen im Allgemeinen, und Klasse zehn behandelte die Internetkriminalität und Schuldenfallen. Letzteres soll die Jugendlichen besonders zum Nachdenken anregen bevor sie die Realschule verlassen. Die Rückmeldungen der Schülerinnen und Schüler waren durchweg positiv