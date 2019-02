Harz Energie spendet 9.000 Euro an Tafeln in der Region

Der Energieversorger Harz Energie hat 9.000 Euro an die Tafeln in Bad Sachsa, Braunlage, Oker, Seesen, Osterode, Bad Grund, Bad Lauterberg, Duderstadt, Gieboldehausen, Gittelde, Hattorf und Herzberg sowie an den Lazarus-Tisch in Clausthal-Zellerfeld gespendet.

Seit 15 Jahren unterstützt Harz Energie die Tafeln der Region mit Spenden. „Unser Geld hilft, die Armut vor Ort abzumildern. Es wird durch den Einsatz der Ehrenamtlichen veredelt und so noch einmal aufgewertet“, so Harz Energie-Geschäftsführer Konrad Aichner. Er sicherte ihnen auch künftig die Unterstützung zu. Von den Spenden finanzieren die Vereine Kühlanlagen und Transportfahrzeuge, investieren in die Infrastruktur und schaffen immer wieder neue Angebote. Die Zahl der Bedürftigen steigt stetig. Vor allem ältere Menschen scheuen jedoch die Lebensmittelausgabe. Hier müsse noch mehr Aufklärungsarbeit geleistet werden, stellt Ulrike Kleemann, Vorsitzende des Braunlager Sozialfonds, fest. Neben der Lebensmittelausgabe gibt es an vielen Standorten Angebote wie Kleiderkammern, Ferien- und Schulprogramme, warme Stuben für soziales Miteinander und Sonderaktionen, wie die Zuschüsse für Kinderschuhe.