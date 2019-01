Jugendwehr Osterode blickt auf spannendes Jahr zurück

„Ein Spannendes 2018 liegt hinter unserer Jugendfeuerwehr. Wir haben viel erlebt, viel gelernt, viel Spaß gehabt“, so Toren Hartrumph, der Jugendfeuerwehrwart der Osterode Nachwuchswehr, während der Jahreshauptversammlung.

Bei seinem Blick auf die zurückliegenden Monate, erinnerte er daran, das man sich beispielsweise mit Fahrzeug- und Gerätekunde, Knoten und Stichen sowie Gefahrgut beschäftig habe.

Teilnahme an Wettkämpfen

Zum letzten Thema standen ihnen Ortsbrandmeister Thomas Riedel und der Kamerad Christian Willig auf der Feuerwehrzentrale zur Seite. Im Mai habe man sich zusammen mit der Jugendwehr Duderstadt auf den Weg nach Bottrop in den Movie Park gemacht. Aber auch der Sport sei nicht zu kurz gekommen. Denn man sei auch 2018 beim Altstadtlauf gestartet. „Auch konnten wir uns bei einem Dienst in der Sporthalle des Tilmann-Riemenschneider-Gymnasiums Osterode austoben“.

Zusammen mit der Jugendwehr Lerbach und einem Mitglied der Jugendwehr Riefensmarkt starteten die Osteroder zum Stausee Kelbra. Anfang August begann die intensive Vorbereitung für die im September stattfindenden Stadtjugendfeuerwehrwettbewerbe auf Düna. Bei denen sicherte sich die Jugendwehr Osterode im Spieleteil den zweiten, im feuerwehrtechnischen Teil den vierten und in der Gesamtwertung noch mal den vierten Platz.

Wahlen einstimmig

Im November vergangenen Jahres war Stadtjugendfeuerwehrwart Jens Thunrey gekommen, um den Teilnehmern die Jugendflamme Teil 1 abzunehmen.

Am Ende durften sich dann alle zehn Teilnehmer über den Erhalt des Abzeichens freuen. Toren Hartrumph legte aber auch Mitlgiederzahlen vor, in denen er deutlich machte, dass die Osteroder Jugendfeuerwehr elf Jungs und vier Mädchen, also insgesamt 15 Mitglieder, zählt. Es habe ihn auch sehr gefreut, dass Kamerad Laurin Spillner aus der Jugendfeuerwehr in die Einsatzabteilung der Ortsfeuerwehr übergeben werden durfte. Abschließend sprach er all denen, die ihm, seinem Stellvertreter Robert Koepke und seinem Team Björn Dembek, Christian Bauch, Michael Bauch, Benjamin Eisfeld, Michele Roggensack, Hendrik Koch und Lukas Boschen im zurückliegenden Jahr hilfreich zur Seite gestanden hatten, ein großes Dankeschön aus. Bei den während der Versammlung anstehenden Wahlen herrschte dann Einstimmigkeit vor.