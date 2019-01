Dr. Roy Kühne wünscht sich mehr Frauen in der Politik

Anlässlich der Feierstunde zu 100 Jahre Frauenwahlrecht im Deutschen Bundestag möchte der CDU-Bundestagsabgeordnete Dr. Roy Kühne mehr Frauen motivieren, sich in der Politik zu engagieren. Gerade in der Kommunalpolitik sieht Dr. Kühne noch Nachholbedarf.

Kühne: „Ich möchte betonen, dass wir in unserer Region sehr engagierte Politikerinnen haben, die überaus gute Arbeit leisten. Dennoch würde ich es begrüßen, wenn noch mehr Frauen in Parteien mitarbeiten. Insbesondere auf kommunaler Ebene haben wir noch großes Potenzial.“ Dr. Kühne betont, dass sich im letzten Jahrhundert seit der Einführung des Frauenwahlrechts vieles zum Guten entwickelt habe. Mit Angela Merkel wurde 2005 erstmals in Deutschland eine Frau zur Bundeskanzlerin gewählt und die Wahl von Annegret Kramp-Karrenbauer als neue CDU-Vorsitzende bestätige, dass die Führungsfähigkeit von Frauen in der Gesellschaft geschätzt und gewollt werde.

„Aber wir haben noch einen weiten Weg vor uns. Das Ziel muss sein, dass der Anteil der Frauen in der Politik auch dem Anteil der Frauen in der Bevölkerung entspricht. Das wären etwas mehr als 50 Prozent. Um das zu erreichen, haben wir noch viel zu tun“, so Kühne.