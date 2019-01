Unfall in Osterode – Verursacher haut ab

Am Montagmittag kam es in Osterode zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer fuhr in der Straße Am Bahnhof gegen 12.50 Uhr von einem Parkplatz in den fließenden Verkehr ein. Hier missachtete er laut Polizei die Vorfahrt eines 66-jährigen Fahrers aus Osterode. Es kam zur Kollision.

Anschließend entfernte sich der Verursacher von der Unfallstelle, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Durch den Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro, so die Polizei.

Hinweise nimmt die Polizei Osterode unter Telefon 05522/508-0 entgegen.