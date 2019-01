400 Gäste feiern bei Blau-Weißer Ballnacht

Bei der Blau-Weißen Ballnacht des Tuspo Petershütte am 19. Januar feierten 400 Gäste in der Stadthalle Osterode.

Osterode. Tuspo Petershütte richtete seinen traditionellen Sportlerball in der Osteroder Stadthalle aus.

Ausgelassene Partystimmung herrschte am Samstagabend in der ausverkauften Osteroder Stadthalle. Tuspo Petershütte hatte zur Blau-Weißen Ballnacht eingeladen, 400 Gäste waren dem Ruf der Seestädter zu ihrem traditionellen Sportlerball gefolgt.

In der fußballtypisch sehr schön dekorierten Halle wurde bis spät in die Nacht getanzt. Für die passende Musik sorgte die Duderstädter Band Jukebox Sixx, die erstmals dabei war und mit ihrer musikalischen Spielfreude großen Anteil an der gelungenen Ballnacht hatte. Auffällig ist seit einigen Jahren der Generationenwechsel beim Publikum, immer mehr junge Gäste sind inzwischen dabei und feiern. Abgerundet wurde der Abend durch eine große Tombola, die bei den Besuchern auf reges Interesse stieß.

Der Termin für das kommende Jahr steht bereits fest, am 18. Januar 2020 findet die nächste Blau-Weiße Ballnacht des Tuspo Petershütte in der Stadthalle statt.