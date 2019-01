Osterode. Rio gastiert mit seiner Elvis-Show am 9. März ab 20 Uhr in der Stadthalle Osterode. Unterstützt wird er von einer Bigband und einem Chor.

Die Stimme des King of Rock ’n’ Roll erklingt in Osterode

Rio – die Stimme von Elvis – gastiert mit seiner Elvis-Show am 9. März ab 20 Uhr in der Stadthalle Osterode. Unterstützt wird der Musiker von einer Bigband und einem Chor.

Rio – The Voice of Elvis mit Bigband und Chor präsentieren eine Las Vegas-Show der Extraklasse, versprechen die Veranstalter. Denn Rio wurde weltweit mehrfach als Elvis Interpret Nummer 1 ausgezeichnet und gilt in Fan- und Fachkreisen als „Bester Elvis seit Elvis“. Als dreifacher Europameister der Elvis-Interpreten und Golden-Elvis-Award-Winner wurde ihm der Titel „Elvis 2000 – Elvis Tribute Artist of the Century“ verliehen.

1997 beginnt die erfolgreiche Zusammenarbeit mit Elvis’ originalen Weggefährten aus den 1970er Jahren und bis heute tritt Rio – The Voice of Elvis – mit diesen Originalen auf. Als einziger deutscher Elvis-Interpret stand er mit der kompletten „TCB-Band“ (Elvis’ original Band), den originalen „The Sweet Inspirations“ (Elvis‘ weiblichem Backup-Chor) und den Gründungsmitgliedern aus Elvis‘ männlichem Backup-Chor „The Stamps“ (Ed Hill, Bill Baize) und Sherril Nielsen sowie Donnie Sumner (Gruppe „VOICE“) gemeinsam auf der Bühne.

Der charismatische Sänger Rio, prämiert mit der ultimativen Auszeichnung „Elvis 2000– Elvis Tribute Artist of The Century“, gehört zu den erfolgreichsten Elvis-Tribute-Artists der Welt und zollt dem „King of Rock’n’Roll“ seinen ganz persönlichen Tribut. „Als brillanter Frontmann dieser energiegeladenen Las Vegas-Show und vielfach ausgezeichneter Entertainer, ist Rio weltweit auf Tour und setzt dabei meisterhaft die Elvis-Hits in Szene“, heißt es vonseiten der Veranstalter. Und weiter: „Seine erstklassige Bigband The Vegas Orchestra und sein stimmgewaltiger Chor The Casino Choir bestehen ausschließlich aus international erfahrenen Musikern.“ Stilecht trägt Rio seine wunderschönen und einzigartigen Show-Kostüme, die der originale Schneider von Elvis seit vielen Jahren extra für Rio anfertigt, und zu hören sind alle Elvis-Klassiker von „Blue Suede Shoes“ über „Suspicious Minds“ bis hin zu „Viva Las Vegas“, „In The Ghetto“ und vielen weiteren Hits mehr.

Weitere Informationen zum Künstler finden Interessierte online unter www.riothevoiceofelvis.de.

Karten für die Show am 9. März in der Stadthalle Osterode sind zu den bekannten Öffnungszeiten an der Theaterkasse, unter Telefon 05522/9168010 sowie online unter www.stadthalle.osterode.de erhältlich.