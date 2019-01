Manfred Kügler siegte beim Preisknobeln des Schießclubs Badenhausen. Vorsitzender Wolfgang Mai konnte im Schützenhaus 22 Vereinsmitglieder und Gäste begrüßen. Geknobelt wurde in drei Runden an ausgelosten Tischen. Wolfgang Mai und Gerd Nienstedt nahmen die Siegerehrung vor. Nach Manfred Kügler belegten die weiteren Plätze Barbara Cappelmann (2. Platz), Alexandra (Puppi) Behrens (3. Platz), Felix Römermann (4. Platz) und den 5. Platz teilen sich Dennis Powering und Markus Sauer. In gemütlicher Runde blieben die Teilnehmer dieses Preisknobelns noch einige Zeit zusammen.

