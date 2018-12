Ein Auto ist auf einem Parkplatz in der Hellhofstraße in Brand geraten.

Auto gerät in Hellhofstraße in Brand

Am Samstagabend ist auf einem Parkplatz in der Hellhofstraße in Osterode ein Auto in Brand geraten. Eine 18-Jährige hatte ihren Pkw gegen 21.15 Uhr auf dem Parkplatz abgestellt und einen Lichtschein unterhalb des Autos bemerkt, als sie ging. Wenige Sekunden später brach das Feuer unter der Motorhaube aus, schreibt die Polizei in ihrem Bericht.

Als die Feuerwehr Osterode anrückte, stand der Motorraum des Wagens bereits in Vollbrand und die Flammen griffen auf den Innenraum über. Gäste des gegenüber liegenden Lokals hatten zuvor erfolglos versucht, das Feuer mit einem Feuerlöscher zu bekämpfen, berichtete die Feuerwehr Osterode. Durch schnelles Einschreiten der Feuerwehr konnte der Brand abgelöscht und ein Übergreifen auf das daneben stehende Auto verhindert werden. Als Ursache nimmt die Polizei einen technischen Defekt an. Der Baubetriebshof und eine Fachfirma reinigten die Einsatzstelle.