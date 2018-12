Statt Grußkarten: Landkreis spendet 500 Euro an Osteroder Tafel

Statt Weihnachtskarten zu versenden, spendet Landrat Bernhard Reuter den für Briefe und Porto vorgesehen Betrag. 500 Euro gehen in diesem Jahr an den Verein Osteroder Tafel, heißt es in einer Mitteilung der Kreisverwaltung.

„Die Tafel packt jede Woche rund 500 Kisten, um Lebensmittel preiswert an Notleidende weiterzugeben. Das ist konkrete Nächstenliebe und praktische Hilfe für Menschen, die in schwieriger Lage nicht genug Geld für Essen haben“, begründet Reuter die Entscheidung.

Es sei üblich, zu Weihnachten und zum Neuen Jahr Grüße und gute Wünsche an Partner zu schicken und sich für die gute Zusammenarbeit zu bedanken. Er rechne jedoch mit dem Einverständnis der Mitstreiter des Landkreises, wenn dieser Gruß statt in einer Karte in der Spende an die Osteroder Tafel bestehe. „1.200 Menschen können sich jede Woche bei der Osteroder Tafel für wenig Geld mit Essen versorgen. Die Hilfe erreicht Notleidende in Osterode, Bad Lauterberg, Barbis, Scharzfeld, Herzberg, Duderstadt, Gieboldehausen, Hattorf und Bad Grund“, führt Reuter aus. Mit der Spende wolle er zugleich die Arbeit des Vereins ins Blickfeld rücken: „Die Tafel wird von vielen Geschäften und Märkten unterstützt, die ihr Lebensmittel überlassen. Beschäftigte, Freiwillige und Ehrenamtliche kümmern sich um die Verteilung an Kunden. Dieses Engagement ist wichtig und sinnvoll und verdient jede Unterstützung.“