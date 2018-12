Förste erbebt wieder beim Heavy Christmas

Förste. Am Tag vor Heiligabend kommen Mr. Irish Bastard, Velocity und Johnny Deathshadow in die Förster Mehrzweckhalle.

Seit nunmehr 32 Jahren ist es eine Tradition: mehrere Bands lassen am Tag vor Heiligabend den Förster Dorfboden erbeben. So macht sich auch in diesem Jahr eine hochkarätige Band-Troika auf den Weg in die Förster Mehrzweckhalle, um die geneigte Hörerschar zu erfreuen. Und das Bandaufgebot kann sich auch bei der 2018er Edition mehr als sehen lassen.

Den Anfang des Abends macht die Goslarer Truppe Velocity und holt dabei den Power-Metal-Hammer aus dem vorweihnachtlichen Sack. Ebenso hart, aber eine Spur düsterer wird es danach mit Johnny Deathshadow aus Hamburg, die sich mit ihrer Mischung aus Industrial- und Gothic-Metal nebst origineller Bühnenshow deutschlandweit einen Namen gemacht haben. Deutlich beschwingter und mit einem ordentlichen Folk-Einschlag jedoch nicht minder lautstark wird dann der Hauptact des Abends, Mr. Irish Bastard aus Münster (Foto), zum finalen Partyhöhepunkt rocken.

Einlass in die Förster Mehrzweckhalle erfolgt ab 19 Uhr. Der musikalische Reigen beginnt um 20 Uhr. Tickets gibt es zum Preis von 13 Euro in der Stadthalle Osterode sowie zum etwas höheren Kurs im bundesweiten Vorverkauf bei allen eventim-Vorverkaufsstellen und auf der eventim Onlinepräsenz. An der Abendkasse sind ebenfalls noch Tickets erhältlich.