Mann mit Messer bedroht Pärchen

Osterode. Der Auseinandersetzung ging ein Streit in der Nachbarschaft voraus, der eskalierte. Polizei nahm den Mann fest und brachte ihn in Gewahrsam.

Am Freitagabend hat ein Mann im Siebenbürgenweg ein Pärchen mit einem Messer bedroht. Darüber informierte die Polizei am Montag. Demnach ereignete sich der Vorfall gegen 21.30 Uhr. Ein Pärchen hatte Geschrei auf der Straße gehört und nachsehen wollen, was sich draußen abspielt. Vor der Haustür hätten sie dann einen rufenden Mann getroffen, der ein Messer zückte und das Pärchen damit bedrohte. Zunächst flüchtete der Täter, konnte dann aber aufgrund der Beschreibung von den Polizeibeamten gefasst und in Gewahrsam genommen werden. „Offenbar stand die Auseinandersetzung im Zusammenhang mit einer nachbarschaftlichen Streitigkeit, die derart eskalierte“, berichtet die Polizei.