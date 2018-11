Unfall nach Schwächeanfall: 79-Jährige übersieht Lkw

Osterode Bei einem Verkehrsunfall am Knotenpunkt Landwehr wurde eine Frau leicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf 8.000 Euro.

Ein Schaden in Höhe von etwa 8.000 Euro und eine leichtverletzte Person: Das sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstag gegen 13.40 Uhr ereignete.

Ein 79-jährige Frau aus dem Raum Bad Grund war auf der B243 unterwegs und bog am Knoten Landwehr in Osterode mit ihrem Pkw, einem Renault Modus, ab, um rechts in Richtung Badenhausen weiterzufahren.

Beim Abbiegen übersah sie laut Polizei wegen eines Schwächeanfalls einen Lastkraftwagen, der von Osterode aus kommend auf der Straße An der Bahn unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge.