Jagd führt zu Sperrungen im Altlandkreis

Rot umrandete Dreiecke mit Aufdruck wie „Treibjagd“ oder „Vorsicht Jagd“ machen am Wegesrand auf Gemeinschaftsjagden ebenso aufmerksam wie Absperrbänder auf den Waldwegen oder an den Straßenrändern.

Die Jägerschaft Osterode weist darauf hin, dass es wegen revierübergreifender Bewegungsjagden zu Sperrungen oder Beeinträchtigungen im Straßenverkehr kommen kann. Konkret betroffen sind demnächst folgende Gebiete, jeweils von 10 bis 12.30 Uhr: Am 7. November Krücker und am 10. November Hattorf Ia, Wollershausen, Lütgenhausen, Pöhlde I und II, Aue, Schwiegershausen II sowie Ührde, Dorste IV und Moosberg, ebenso Osterode III.

Wanderer, Selbstwerber von Brennholz, Reiter, Spaziergänger und Waldbesucher werden aus Sicherheitsgründen gebeten, sich in der genannten Zeit nicht in den betroffenen Revieren aufzuhalten und unbedingt die Warnhinweise zu beachten. Rot umrandete Dreiecke mit Aufdruck wie „Treibjagd“ oder „Vorsicht Jagd“ machen am Wegesrand auf Gemeinschaftsjagden ebenso aufmerksam wie Absperrbänder auf den Waldwegen oder an den Straßenrändern. Autofahrer sollten auf Straßen entlang des Jagdgebietes die Geschwindigkeit drosseln, da unverhofft Tiere die Straße queren können.