Neue Shirts für Feuerwehr-Ausbilder

Freude in der Feuerwehrtechnischen Zentrale in Osterode/Katzenstein: Der Vorsitzende des Kreisfeuerwehrverbands Osterode, Martin Dannhauer, war mit seinem Stellvertreter Markus Herzberg gekommen um Polo- und Sweatshirts, die der Kreisfeuerwehrverband Osterode beschaffte hatte, an die Ausbilder des Standortes Osterode zu übergeben. Kreisausbildungsleiter Florian Becker nahm die Shirts entgegen. Durch die Spende ist es nun möglich, dass die Kreisausbilder im Verbandsgebiet einheitliche als solche für die Lehrgangsteilnehmer erkennbar sind.

