Wegen Feiertag: Abholtermine für Müll verschieben sich

Osterode Die Abholung, die für den 31. Oktober geplant war, wird am 1. November nachgeholt. Alle weiteren Termine in dieser Woche verschieben sich ebenfalls.

Einige Abholtermine für Restabfälle und Wertstoffe im Bereich der Abfallwirtschaft Osterode verschieben sich aufgrund des gesetzlichen Feiertags in Niedersachsen am 31. Oktober (Reformationstag).

Die Abholung, die für den 31. Oktober geplant war, wird am 1. November nachgeholt. Alle weiteren Termine in dieser Woche verschieben sich ebenfalls um einen Tag. Die für den 31. Oktober vorgesehene Grünabfallsammlung in Pöhlde, Oberhütte und Badenhausen entfällt.

Für Nachfragen steht die Abfallberatung der Abfallwirtschaft Osterode zur Verfügung, Telefon 05522/960-4777, oder per E-Mail: abfallberatung-oha@landkreisgoettingen.de.