5.000 Euro für Begegnungsreise

Die Niedersächsische Lotto-Sport-Stiftung unterstützt das Tilman-Riemenschneider-Gymnasium in Osterode bei der Tennis Begegnung mit dem Partnergymnasium in Kaolack/Senegal. Die Stiftung fördert eine zehntägige Begegnungsreise Ende 2018 in den Senegal mit 5.000 Euro. „Wir freuen uns sehr, dass...