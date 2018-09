Doppelunfall auf der Schnellstraße in Osterode

Osterode Gleich zwei Unfälle passierten am Montagmorgen auf der Bundesstraße 243 in Osterode. Ein Unglück führte dabei zum nächsten.

Mit einem Totalschaden endete ein Unfall am Montagmorgen gegen 7.15 Uhr auf der Bundesstraße 243 in Osterode. Eine 33-Jährige aus Northeim kam laut Polizei mit ihrem BMW in einer Linkskurve auf Höhe der Abfahrt Petershütte ins Schleudern und prallte gegen die Mittelleitplanke. Anschließend kam das nicht mehr fahrbereite Fahrzeug auf dem Überholfahrstreifen zum Stehen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 7000 Euro.

Gleichzeitig befuhr ein 33-Jähriger aus Hörden mit einem Golf die B243 in Richtung Seesen. Aufgrund des Unfalls auf der Gegenfahrbahn musste er bremsen, weil auf seiner Fahrbahn Fahrzeugteile lagen. Ein hinter ihm fahrender 37-Jähriger aus Herzberg konnte trotz Vollbremsung mit seinem Golf einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Auch sein Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Hier entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro.