Rockballaden, Pop und Chormusik

Nachdem der Feuerwehrmusikzug Dorste kürzlich auf dem Kirchplatz viele Zuhörer erfreute, ist es nun an der Zeit, auch in der Kirche wieder Musik erklingen zu lassen. Kleine und große Musiker geben sich daher am Sonntag, dem 16. September, in der Turmstraße 2 ein Stelldichein. Den Auftakt werden...