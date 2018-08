Hexentrail: Hier gehen die Spendengelder hin

Insgesamt waren 89 Teams mit 422 Teilnehmern in diesem Jahr an den Start des Harzer Hexentrails gegangen (wir berichteten). Schnellstes Team über die 60 Kilometer waren die Läufer Harzer Hof mit etwas mehr als sieben Stunden. Gestartet waren die Teilnehmer um 6 Uhr in Bad Lauterberg und hatten...