Am frühen Sonntagmorgen gegen 4.50 Uhr kam es in der Waagestraße in Osterode zu einer Körperverletzung, meldet die Polizei. Der Täter schlug dem Opfer nach vorangegangenen Streitigkeiten mit der Hand dermaßen ins Gesicht, dass das Opfer zu Boden fiel. Anschließend erlitt das am Boden liegende Opfer noch weitere Schläge ins Gesicht.

Ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung wurde durch die Polizei eingeleitet.